Se reabre el caso de la extraña muerte de Miguel Ángel Martínez en Suecia, ahogado en un lago sin corazón ni hígado

En abril de 2005 Miguel Angel Martínez se va de interrail por Europa. Tiene 11.000 euros en su cuenta corriente. En Suecia tiene problemas con su tarjeta de crédito y solicita ayuda a la Embajada España en Estocolmo. Esos problemas le llevan a montar una bronca en una sucursal sueca a la que pide que su banco español le transfiera fondos. No va identificado y la Policía sueca le detiene durante 4 horas hasta que consigue identificarlo. Miguel Ángel vuelve a llamar a la embajada para que medie con su banco y pueda conseguir dinero para abandonar Suecia.

"Un forense británico determinó que no tenía agua en los pulmones pese a morir ahogado"

El 22 de septiembre de 2005 aparece un cadáver flotando en aguas de Estocolmo. El cuerpo está en avanzado estado de descomposición. Las autoridades de Suecia aseguran que se trata de Miguel Ángel. La familia del hombre pone de manifiesto errores en el levantamiento del cadáver. Las autoridades suecas no protegieron ni examinaron el lugar del hallazgo, no buscaron objetos que fueran propiedad del fallecido, el atestado policial indica una lesión en la ceja derecha que no consta en la autopsia sueca, no se buscaron documentos identificadores del cuerpo. Hay otro extraño detalle que hizo saltar las alarmas entre los familiares: Una enfermera encuentra en la sala de autopsias una fotocopia en papel y en perfecto estado del DNI de Miguel Angel. Sorprende el buen estado del documento cuando el cuerpo había estado mes y medio en el agua.

Las autoridades suecas piden a las españolas datos de la huella dactilar para hacer la reconstrucción de huella del cadáver. La prueba identifica a Miguel Ángel. La familia cuestiona el resultado por el avanzado estado de descomposición. Al cadáver le faltaba la mano derecha.

[[DEST:"A Miguel Ángel le faltaba la mano derecha, el corazón y 3/5 partes del hígado"]]

La familia se queja de que los suecos no les dejaron ver el cadáver, ni les enviaron fotografías de la autopsia. El cuerpo es enterrado en un cementerio inglés. Forenses ingleses hacen una segunda autopsia y descubren que no hay agua en los pulmones y que al cuerpo le falta el corazón y 3/5 partes del hígado.

Blanca Martínez, hermana de la víctima, asegura que para la familia no existe ninguna prueba fiable que establezca que su hermano está muerto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha dado la razón y ahora, 13 años después de su muerte, el cadáver de Miguel Ángel sera exhumado para practicarle una nueva autopsia.