Un vecino de Todoque que ha perdido 8 casas por el volcán: "Había llegado a la meta y lo he perdido de un plumazo"

En la biografía de Óscar destaca que mañana cumple 57 años pero su lugar de procedencia ya no existe. "Yo era de Todoque", nos dice. Este palmero, nació y se crio en el barrio de Todoque que ha sido arrasado por la lava del volcán de Cumbre Vieja (La Palma).

Óscar era pintor. Juntó sus primeros ahorros para comprar una casita, más adelante una plantación de aguacate. Esas inversiones le llevaron a tener hasta 8 casas en Todoque, alojamientos que alquilaba a los turistas y gracias a los cuales vivía acomodadamente. A este vecino de Todoque el volcán le ha arrebatado sus 8 casas y todo su futuro. "Había llegado a la meta y se lo llevó", lamenta.

"Todoque ya no es porque no existe, se lo borró del mapa. Nos quedamos sin pueblo, ya no existe ya no ahí un sitio donde ir que se llame así", señala.

Pese a todo, Óscar no quiere llorar y tiene fuerzas para animar a quienes de sienten desamparados al haberlo perdido todo. Como tantos vecinos, carece de seguro de hogar porque nunca pensó que se quedaría sin nada. Él y su familia se han realojado en casa de su suegra, de 90 años.

Puedes volver a ver la historia de Óscar, que ha perdido 8 casas en Todoque por la erupción del volcán, en Espejo Público a través de Atresplayer.