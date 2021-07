Sandra, víctima de Covid persistente: "Tendré que medicarme toda la vida por no haber sido atendida a tiempo"

Sandra se contagió de Covid el pasado año, nueve meses después tiene 40 patologías relacionadas con el Covid. Color de cabeza y de oídos, taquicardias, fallos de memoria, diarreas o disnea son algunos de los síntomas que arrastra.

Con 48 años toma una importante lista de medicamentos para intentar paliar esa situación: antibloqueantes, betabloqueantes, inhaladores y varios medicamentos que antes no tomaba. "Tengo una inflamación a nivel corporal de arterias y venas muy grande y eso influye a todo el sistema", cuenta.

Antes de pasar el Covid no tenía problemas de salud. Los médicos no saben decirle cuánto tiempo va a estar con los síntomas ya que pacientes y facultativos están aprendiendo al ismo tiempo sobre la enfermedad. "No queremos que se cronifique pero el problema es que están tardando mucho en darnos cita y al final esto se va a cronificar como es el caso de las taquicardias y las disneas", lamenta. Sandra piensa que quizá tenga que pasar toda su vida con medicación por no haber sido tratada a tiempo.

Cuenta que pasó la enfermedad de forma leve: "Menos que una gripe", recuerda. Aparentemente se recuperó y durante 3 días estuvo bien. Al cuarto día volvió a tener síntomas hasta el día de hoy.

Sandra es una de las seis coordinadoras del colectivo Covid Persistente Andalucía. La labor de esta agrupación es hacer fuerza para que las cosas se hagan mejor. "Damos apoyo, trabajamos en algunos estudios y sobre todo orientamos", señala. Ella misma al verse con tantos síntomas sin poderse mover se sintió muy aliviada de encontrar a otras personas que padecen lo mismo que ella.

Especialmente llamativo es el caso de una compañera de la asociación a la que el INSS le ha dado el alta después de 18 meses. Tiene más de 70 síntomas y necesita un andador. El problema es que le han dado el alta sin una curación ni mejorar nada. "Si te pones a trabajar y encima en el trabajo no rindes pues te vas a la calle", explica.

