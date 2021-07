Covid persistente a los 30 años: "Llevo así 17 meses, no he vuelto a ser la misma persona"

Álvaro Rial tiene 30 años y sufre Covid persistente. Lleva 17 meses con síntomas desde que contrajo el virus. Padece disfagia, dolores estomacales ,muchas diarreas, inflamación muscular, cansancio o conjuntivitis.

A día de hoy mantiene los síntomas. "No he tenido ninguna etapa de no tener síntomas desde el día que me contagié hasta hoy. Esto me ha cambiado la vida, no he vuelto a ser la misma persona", lamenta.

Antes de contraer el virus era una persona que trabajaba mucho. Ahora lleva 15 meses en el paro y no nota energía para volver a trabajar por el momento. No sabe qué más datos necesitan los jóvenes que no siguen las normas antiCovid para entender que también hay gente joven a la que le afecta la enfermedad. "Les regalaba una semana de mi enfermedad para que supieran lo que es realmente", apunta.

Los médicos le han dicho que la inflamación de su organismo se ha reducido bastante pero no saben hasta cuándo va a mantener los síntomas. Cree que se contagió en un avión de viaje a EEUU. Fue justo al llegar al destino cuando se empezó a encontrar mal. En aquel momento no se usaban mascarillas ni se conocía tanto como ahora la enfermedad.

