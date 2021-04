Sale de la cárcel tras matar a su mujer ante su hijo de 5 años: "El niño tiene pesadillas y no quiere comer"

El condenado mató a su esposa delante de su hijo de 5 años. No ha cumplido toda la condena pero por su buen comportamiento disfruta ya de permisos penitenciarios. Tiene prohibido ir al pueblo donde viven sus hijos pero los niños temen que vaya.

Cuenta José Antonio, hermano de la víctima y tío de los niños, que cada vez que reciben una noticia así dan un paso para atrás. "Parece que la justicia siempre va de la mano del asesino, no de las víctimas", lamenta.

El condenado suele pasar los permisos a un pueblo que está a 9 kilómetros del de los niños. "Nos cortan la libertad a las víctimas porque los padres de mi mujer viven en ese pueblo y siempre estamos de un pueblo a otro", señala.

Cuando el asesino confeso salió de permiso en diciembre les avisaron con 3 días de antelación, y en marzo con 8 días de antelación. Señala que el asesino hizo efectiva la indemnización a los sobrinos pero aún no ha pagado las costas de la abogada que tenía que pagar. Con la indemnización de los niños se pagó a la abogada y 7 años después están solicitando ese ingreso.

Han solicitado que se suspendan los permisos sin éxito: tanto a vigilancia penitenciaria como al juzgado de primera instancia de Cuenca y Castilla La Mancha.

El sobrino pequeño que presenció el crimen comienza a tener pesadillas y deja de comer cuando sabe que su padre va a salir. "No puede ser que nos ataquen siempre a las víctimas. Entre la psicóloga y yo les informamos de cualquier cosa que nos informan para que no les pille de sorpresa pero piensan: "Me mata a mi madre, no piensa en nada y ahora...¿Se va a poner en contacto conmigo?"".

