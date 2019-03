Rosario Porto culpa a su marido, Alfonso Basterra, de drogar a su hija

"Una noche que durmió Asunta en casa de su padre, al día siguiente se levantó mareadísima. Su padre, sin hablar conmigo, se la llevó a un curso que estaba haciendo y las profesoras estaban preocupadísimas porque decían que Asunta daba bandazos, que era rarísimo cómo estaba la niña. Por eso, yo fuí a mediodía a la academia, ví a la niña y dije, de eso nada, se viene a dormir para la cama porque está mareada por algo, y él me dijo que sólamente le había dado Aerius para la alergia, que era lo mismo que tomaba él". Son las palabras que Rosario Porto declara ante el juez Vázquez Taín en su primera declaración. Acusa directamente a su marido de drogar a la niña.

Sin embargo, el juez le responde que no es esa la versión que han dado las profesoras de la niña. "Cuatro declaraciones indican que ustedes avisaron de que la niña tenía un ataque de alergia y no podía ir durante al menos un par de días", responde el magistrado.

La madre de Asunta niega este extremo pero el Juez Vázquez Taín insiste en que, en la declaración de varias profesoras, estas aseguran que Asunta no se tenía en pie. De hecho especifica que una de las profesores escucha como Asunta textualmente les dice que "mis padres me engañan, yo no soy alérgica. Los polvos que me da mamá, que le traen al portal, me hacen mucho daño. No recuerdo lo que he hecho estos dos últimos días. He estado durmiendo. Mis padres me engañan".

Rosario se justifica y afirma que es anoche ella no estaba con la niña y que durmió en casa de su padre, Alfonso. "Yo no le pude dar nada porque yo no dormí con ella, la niña durmió con su padre.