Rocío Monasterio: "No puede ser que a los inmigrantes que saltan la valla les den una tarjeta sanitaria universal"

A Monasterio no le consta que Ortega Smith se haya sentado con Villacís. "Si vamos a ser socios 4 años lo lógico es que nos sentemos a hablar de este acuerdo", señala.

Avanza Monasterio que Vox pondrá unas condiciones mínimas de un acuerdo que son las que habló Ortega Smith con Almeida. "Tenemos que pedir unas condiciones porque si no sería un fraude para los votantes pero no creo que haya problemas con Almeida para llegar a un acuerdo", matiza. Considera que es más probable que haya problemas con Ciudadanos, "que están en una posición de veleta que pone en riesgo acuerdos lógicos como el de la alcaldía de Madrid".

"Los señores de Ciudadanos dicen mucho a las cámaras pero luego se sientan con nosotros", asegura. Afirma que ha estado sentada con Aguado pero otra cosa es que este no lo quiera contar.

Pone de manifiesto que Vox se encuentra en una labor de desmontaje de las autonomías en Andalucía "para adelgazar la administración".

Ha explicado su propuesta de eliminar la sanidad universal. "A todos cuando recibimos una nómina nos da rabia pagar impuestos. Vox quiere acabar con la Sanidad universal para los sin papeles y que los legalizados tenga copago de 10 años", señala.

Le parece una abuso "que en Madrid te puedas venir a operar de cualquier parte del mundo y esa factura no vaya a tu país de origen". "O que saltes la vaya de Melilla lanzando cal y te entreguen una arjeta de sanidad universal", destaca.

Considera que hay que decidir a qué dedicamos la Sanidad pública. Me venían a ver los gruístas que se cogían un vuelo desde Bucarest para hacerse una 'in vitro' o una operación de cadera. La Sanidad tiene que elegir muy bien qué tratamientos da. "Hay españoles a los que les dicen que tienen que esperar 8 meses para un diagnóstico y a otros les dan un tratamiento inmediato de algo que no es algo fundamental", subraya.