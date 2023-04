Rocío Martínez, de Antena 3 Deportes, testigo en exclusiva de la llegada del rey Juan Carlos I al Stamford Bridge: "De repente escuché, 'el rey'"

La expectación en torno al rey Juan Carlos I es máxima. Este martes éramos conocedores de su presencia en Londres tras la publicación de unas fotografías en las que se le podía ver saliendo de un conocido y exclusivo pub de la capital británica. Se rumoreaba un posible encuentro informal con Carlos III, algo que no se ha precisado si ha ocurrido. Lo que sí hemos podido ver en exclusiva, gracias a las imágenes de nuestra compañera de Antena 3 Deportes, Rocío Martínez, es su llegada al estadio Stamford Bridge para ver el partido entre el Chelsea y Real Madrid: "de repente escuché, 'el rey'. Saqué el móvil, vi un coche negro y en el lado de la izquierda estaba su majestad", nos cuenta la periodista en exclusiva.

Nuestra compañera se encontraba en la zona por la que entraría el autobús del Real Madrid al estadio. El Rey emérito no pasó desapercibido, nos cuenta Rocío Martínez: "empezó a recibir gritos de la gente, que se dio cuenta de que en el coche iba el Rey emérito". Como anécdota, explica que el coche de Juan Carlos I se convirtió en una especie de 'escolta' del bus en el que entraría el equipo: "el coche del rey Juan Carlos se convirtió un poco en el escolta del autobús del Real Madrid, que justo apareció detrás de él". En un primer momento, "la atención fue para el coche en el que iba el rey y después del coche para el que iba el equipo".

¿Estuvo el Rey emérito con el equipo?

Rocío Martínez asegura que Don Juan Carlos no estuvo con el Real Madrid en el interior del vestuario: "según me han contado, el rey Juan Carlos no ha estado con nadie del equipo blanco", nos cuenta. Afirma, además, que ante los rumores surgidos tras la llegada del emérito a Londres el día anterior, "creo que todos los que estábamos allí estábamos un poco pendientes de si le veíamos porque conocemos la gran afición que tiene el rey al deporte".

¿Cómo se encuentra Juan Carlos I? "A él le noté muy deseoso de mostrarse cercano y agradable con la gente que le saludaba". Cuenta nuestra compañera que "en cuanto escuchaba detrás de la ventanilla que alguien decía su nombre, él levantaba la mano y hacía un gesto de sonrisa, sí que es cierto que cuando entró al estadio lo hizo apoyándose en un bastón y en uno de los escoltas".