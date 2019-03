"Roban el cobre con una impunidad muy grande"

Ion Olaeta es el director general de una empresas de reciclaje de metales. Cada año presenta una docena de denucnias por otros tantos robos de cobre. Estas plantas son el principal objetivo de los ladrones. Sólo en 2010, los industriales de este sector sufrieron robos que superaron las 2.500 toneladas de cobre sustraído.Traducida a dinero esa cantidad equivale a 15 millones de euros. "Roban con una impunidad muy grande. Nosotros hemos tenido casos, de situaciones tan llamativas como que nos entran vestidos de obreros en las instalaciones, en furgonetas, mientras que se está trabajando nos están robando el propio cobre", asegura Ion.

Fuera de la planta, el objetivo, sobre todo de bandas organizadas, son los camiones que transportan el mineral. "Han estado esperando en la puerta a que saliera un camión cargado de cobre, lo han perseguido y en un momento de descuido del chófer se han llevado incluso el camión. Uno lleno de cobre ya tratado, de aproximadamente 24 toneladas puede tener un valor en el mercado de unos 150.000 euros".

Mientras, la comunidad de regantes de la Vall d'Uixó, en Castellón, ha sufrido varios robos que le han supuesto daños por más de 100.000 euros. El más grave ocurrió en una plantación de clementinas donde tras desconectar la luz, quemaron el transformador para extraer el cobre.

Por último, los ladrones de cobre también dejan sin luz a pueblos, barrios y parques de grandes ciudades como Madrid. "El parque tiene las farolas, pero no funcionan y la respuesta que nos ha llegado de la concejalía es que no se reponen los cables para que no los vuelvan a robar", se lamenta un vecino