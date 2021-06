Le roban su bebé unas monjas y años después un laboratorio la vuelve a engañar diciendo que el ADN no coincide

Mercedes ha estado media vida buscando a su hija. Cuando creía haberla encontrado el laboratorio la engañó y le dijo que las pruebas genéticas no coincidían.

Cree que el error del laboratorio fue deliberado. A este laboratorio se le condena por falta de diligencias en sus obligaciones contractuales. No se vigiló ese 'check' que daba el comparar el ADN de madre e hija pero no especifica por qué motivo no se detectó la coincidencia.

Todo comenzó cuando la hija de Mercedes comenzó a busca a su madre biológica. Recurrió a un programa de televisión y conoció a Mercedes, su madre. Ahora solo faltaba que el ADN confirmara la historia.

La joven fue adoptada por una familia mexicana que se la llevó a vivir a Guadalajara (México). Tras la muerte de sus padres la hija decidió someterse a las pruebas de ADN con su madre.

Cuenta Mercedes que fue madre soltera con 20 años. Una monja, sor Pura, la asistió tras el parto y le quitó a la niña en su propia cara. Le dijo que la pequeña estaría mejor con otra familia y que si reclamaba algo la meterían en la cárcel. Mercedes la creyó hasta que años después su propia hija dio con ella.

