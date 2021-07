Revocada la sorprendente sentencia que condenaba a un hombre por ocultarle su homosexualidad a su mujer

Luiz Jonas de 22 años fue golpeado por un compañero de trabajo, asegura que recibió todo tipo de insultos homófobos por parte de su agresor mientras le golpeaba y que su jefe vio la escena y no hizo nada. El agresor le propinó un cabezazo a su pareja y él se metió en medio. "Cuando me empezó a pegar no pude ni defenderme porque tengo el hombro mal y él fue directamente al hombro", relataba.