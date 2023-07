El reguero de víctimas de un presunto estafador que se hace pasar por productor de Hollywood: "Es un encantador de serpientes"

La estafa del supuesto productor de cine Patrick Andrew comenzó en 2019 cuando anunció el rodaje de una serie de moteros en la Costa del Sol. Después llegó una producción sobre la mafia, una trama policíaca y decenas de estafados. Realizó castings en teatros y hoteles de lujo con el foco de los medios puesto en las largas colas de aspirantes. Incluso llegó a engañar a actores e inversores. La plaza de toros de Málaga fue uno de los escenarios elegidos para esa serie de moteros que nunca llegó a grabarse al igual que el resto de anuncios cinematográficos.

"Me dijo: "Te busco a ti", y me acabó estafando 800 euros"

Manuel es uno de los estafados por este supuesto productor de cine. Iba a participar en la serie de moteros que iba a protagonizar George Christie. Manuel explica cómo se ganó su confianza: “Si hay un modo de definirlo es un encantador de serpientes, es una persona que sabe cómo ganarse el cariño y la confianza de la persona a la que se acerca. Necesitaban una persona que montara en moto, con conocimiento en artes marciales y que fuese capaz de hablar en inglés. Me dijo: ‘Te busco a ti’. Le estafó 800 euros y Manuel dice que “era imposible no creérselo. Supuestamente tenía que pagar la cuota del sindicato de actores norteamericano para participar en una producción norteamericana aunque se filmara en territorio español”.

El presunto estafador ha ido engañando a muchas víctimas por el camino. Varios hoteles de Málaga también han sido víctimas de Patrick Andrew. En uno de ellos dejó sin pagar 5.000 euros. Myr Garrido, es actriz y otra víctima del supuesto estafador. Nuestra compañera Rocío Luque ha hablado en directo con ella. Fue engañada hace unos seis años y contactada por redes sociales.

"Los contratos estaban mirados por mis abogados y estaban perfectos"

Myr nos cuenta cómo se desarrolla la supuesta estafa: “El primer encuentro fue con mi representante y me propuso trabajar en una producción que se grababa entre Ronda y Estados Unidos. Incluso salió en periódicos. Contratos mirados por mis abogados y estaban perfectos. Me hizo ir cuatro o cinco veces a Marbella y jugar con la ilusión de la gente”. Incluso las proposiciones fueron más allá: “Si me casaba con él iba a ser primera estrella de Hollywood”, le prometió a Myr.