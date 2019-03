Se reencuentra con sus hijos un año después de que su ex mujer se los llevara a México

Jorge Shaw ha podido estar con sus hijos durante unos minutos en un encuentro obligado por un juzgado mexicano. A pesar de que hace un año su mujer se los llevase a Mexico, privándole así de estar con ellos, el reencuentro se ha hecho posible.

A pesar de las dificultades, Jorge Shaw ha conseguido ver a sus hijos. 'Mi hijo al verme empezó a pegarme' nos cuenta el padre malagueño que añade que, desde la primera vez que se vieron, este último reencuentro ha sido diferente. 'Los niños actúan obedeciendo las órdenes de su madre, desde la última vez que me vieron han cambiando su actitud hacia mi'. Al tiempo que denuncia que, 'el fin de semana que nos separaron sirvió para que amenazasen a mis hijos, sino se mostraban hostiles hacia a mi', ha confesado por videoconferencia Jorge.

En el Informe Psiquiátrico que tiene Espejo Público, se ha puesto de manifiesto que los menores "emocionalmente no se han adaptado, no han establecido apegos y que la separación del padre los tiene muy afectados". El informe sugiere el reestablecimiento de la comunicación y contacto directo con el padre. Además, añade que Jorge Shaw, en distintas ocasiones, "ha sido amenazado de muerte por parte de la pareja de la ex mujer en presencia de sus hijos, considerándose un acto muy dañino para los menores". El informe expone también que la madre se encuentra en un estado de inestabilidad emocional, que le condiciona a la hora de educar y cuidar a los niños, sugeriéndose un lugar más neutral para éstos.

Jorge Shaw ha demostrado una gran perocupación por sus hijos. 'Dejáte ya de hacerles daño a mis hijos porque al final vas a quedarte sin nada', afirma le dijó a su ex mujer. Teme que influídos por su madre los niños vuelvan a rechazarlo. Esto no es un caso aislado, en España, los robos de niños por uno de los padres aumentaron un 67% en 2011 según la Fiscalía General del Estado.