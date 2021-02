Recibe una factura de agua de 12.000 euros: "No he consumido esos litros y pagar sería mi ruina"

¿Podría un particular gastar 6 millones de litros de agua en 4 meses? Tomasa se da duchas pero no tan largas cómo para recibir 12.000 euros de factura de agua. Algo que ha reclamado a la compañía que insiste en que el gasto se ha producido.

Por más que mira sus facturas del agua, Tomasa no da crédito. Al principio cuando recibió las facturas pensó que se trataba de una inocentada. En tan solo cuatro meses, habría gastado 6 millones de litros de agua.

Los dos recibos suman más de 12.000 euros. Desde entonces Tomasa vive en un verdadero infierno. "Estoy que no duermo, no como, una depresión de caballo. Tengo un ataque de ansiedad que no puedo más", señala.

La primera factura la recibió el pasado 29 de diciembre, de más de 9.000 euros. Ahora, acaba de recibir otra de 3.000. Tiene claro que va a devolver la factura, aunque tiene miedo a que le corten el agua.

Tomasa denuncia que no puede asumir esos pagos y si los efectuara supondría su ruina económica. Solo espera que todo se solucione antes de que le cierren el grifo.

