Las reacciones de Sergio Ramos, Pilar Rubio y su entrono, por la nueva acompañante del futbolista: "Los pactos de pareja: hay tantos y tan variados"

La periodista Laura Fa desvelaba los últimos movimientos y declaraciones de Sergio Ramos y su círculo más cercano, incluida su mujer, Pilar Rubio, después de que 'Más Espejo' desvelara la identidad de la joven que ha sido vista acompañando al futbolista en varias ocasiones en las que no estaba su esposa.

Redes sociales cerradas y más discreción

"Estaba muy relajada públicamente"

Las últimas informaciones e imágenes a las que ha tenido acceso el programa demostrarían que la amistad entre ambos sí existiría. Desde la publicación el pasado 19 de noviembre de las primeras informaciones al respecto, la fotógrafa ha mantenido un perfil más bajo, limitando sus apariciones junto al futbolista. Lo más sorprendente sería que esta mujer ha cerrado su cuenta en la red social 'X'.

"Nos llamaron dos personas"

Laura asegura que tras hacer pública la noticia, dos personas del entorno de Sergio Ramos contactaron tanto con ella como con su compañera Lorena Vázquez. El objetivo de esas personas era evitar cualquier tipo de especulación, explicando que la relación, tanto de Sergio como de Pilar, con la mujer, es estrictamente profesional y que realiza trabajos para ambos.

Sin embargo Lorena dudaba y no daba total credibilidad a esos testimonios ante la insistencia en que el trabajo de la fotógrafa es con los dos: "Nos consta que la mayoría de, al menos trabajos públicos que hemos visto, sí que son con Sergio".

¿Hay algo más?

"Muchísimos no dan pie a que especules con otra cosa"

La también periodista Gema López apuntaba que en otras circunstancias similares, los implicados en informaciones parecidas salen al paso aclarando la situación de sus empleados y arrojando luz en los hechos. Sin embargo, no habría sido así en este caso y manifestaba su sorpresa por ello: "O realmente hay algo más, y tu para evitar... desapareces de Twitter e Instagram. O no hay nada y llevas muy mal las habladurías. Pero yo, si no hay nada, lo que hago es normalizar una situación".

Laura Fa apreciaba otra posibilidad: "Hay una parte en el mundo de los famosos. En los pactos de pareja, hay tantos y tan variados, que a lo mejor incluso sabiendo una parte, no te acaba de cuadrar, porque pueden tener pactadas una gran infinidad de cosas".

Otra cosa que sería perfectamente posible según Gema, es que la pareja no quiera que se hagan públicos ese tipo de acuerdos, y añadía Laura que con más razón cuando existen padres, hijos y terceras personas que pueden verse afectadas.

"La eterna cantinela"

La también periodista y colaboradora del programa Pilar Vidal aseguraba que la consigna aportada por el entorno de Sergio Ramos sería "la correcta" y apoyaba la tesis del trabajo para ambos. Apreciaba que las intenciones de quienes intentan vincular a Sergio Ramos con otras relaciones, a parte de las profesionales, ha sido constante a lo largo de los años. Lo justificaba ante la falta de imágenes o testimonios que acrediten cualquier otra cosa: "Sí que acompaña a Pilar (Rubio) a muchos sitios".

"Lo que no veas no significa que no exista", respondía Gema López, que añadía que se trata de "temas muy delicados que efectivamente si tú no tienes la prueba no puedes hacer afirmaciones", sin embargo otorgaba un alto grado de credibilidad a las informaciones procedentes de ciertas fuentes.

