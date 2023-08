Rauw Alejandro y Esther Expósito, ¿juntos?

La periodista que ha destapado la noticia, Amparo de la Gama, ha participado en el programa Espejo Público para contar con lujo de detalles, el encuentro entre Rauw y Esther: "La visita que hacen a este complejo de República Dominicana en Villa Tartaruga la noche vale 12.0000 euros".

La cita se produjo, según la propia Amparo, el día 25 de julio de 2021 en este exclusivo complejo de alquiler, que cuenta con numerosas comodidades de lujo. Y por las fechas, todo indica que la cita fue antes de que comenzara su relación con la cantante española.

La villa cuenta con piscina, cines, parcela de más de 6.000 metros situada frente al Mar Caribe por lo que no necesitaban salir: "Cómo van a salir si tenía todo dentro, desde un servicio de 5 chefs para que les cocinara, pero lo único que pedía era pollo frito".

Amparo relata que llegaron a la isla por separado. Esther iba acompaña de una amiga y Rauw iba con su asistente personal, que no quería que el nombre de Rauw apareciera en los registros del hotel y pidió encarecidamente no hacerlo, pero no le fue posible: "Este país es muy estricto y tuvo que registrar a las 4 personas".

La que sí dejó constancia gráfica de su paso por la isla fue Expósito que colgó fotos en sus redes sociales. De momento ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre la noticia de la periodista y tampoco lo ha hecho Rosalía.