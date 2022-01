¿Se ha rapado Cristina Pedroche el pelo? Esto es lo que dice Alberto Chicote

Tras conocer el esperado estilismo de Cristina Pedroche en las Campanadas y verla con el pelo totalmente rapado, muchos se pregunta si de verdad la presentadora se ha cortado la melena o era una peluca, ya que todavía no ha mostrado ninguna foto de su verdadero look actual.

Pues bien, Alberto Chicote, chef y compañero de Pedroche en las Campanadas, manifiesta lo siguiente: "No lo sé, de verdad". Tampoco Chicote conoce si realmente se ha cortado el pelo, de hecho, señala: "Desde varios días antes de las Campanadas que empecé a verla en alguna promo, no la había visto".

Además, comenta que el día de las Campanadas Pedroche llegó al set "con un gorro que le tapaba toda la cabeza" por lo que asegura que no sabe si se lo ha cortado o no. Hay diferentes teorías al respecto. Aunque la que más se repite es que no se habría rapado, pero sí se habría cortado el pelo, ya que varios apuntan que su larga melena se notaría debajo de la peluca.

Este año la presentadora no solo sorprendió con su cambio de look, sino también con su esperado vestido, un vestido gris metalizado del fallecido diseñador Manuel Piña.

Días antes delas Campanadas Pedroche ya adelantó en Espejo Público que este año su estilista José Fernández Pacheco (Josie) le había propuesto "una cosa que tenía que ver con la cabeza". Por ello, la presentadora había aparecido en varios programas de televisión y en sus redes sociales con diferentes pelucas y, hasta el momento, no sé conoce su verdadero look.

Este año Antena 3 ha sido la cadena más vista para seguir la Campanadas y Cristina Pedroche y Alberto Chicote han batido de nuevo su récord con 7,5 millones de audiencia media.

Puedes volver a ver lo que dice Alberto Chicote sobre el nuevo look de Cristina Pedroche en Espejo Público a través de Atresplayer.