Rafa, un hostelero al que se le ha multiplicado la factura de la luz y roza los 500 euros: "Es inasumible"

Este jueves se ha vuelto a marcar un récord histórico en el precio de la luz por cuarto día consecutivo. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para este jueves en 115,83 euros megavatio hora (MWh), superando en un 1,6 % al anterior.

Espejo Público habla con Rafa, al que se le ha disparado la factura de la luz de su cafetería y roza los 500 euros. "Me esperaba una subida, pero no me esperaba la subida que ha habido de un 35% respecto al mes anterior, en junio 359,33 euros y este mes 486,46 euros", señala.

Asimismo, se pregunta: "¿Cuándo va a actuar el Gobierno, cuando sea tarde?". "Los autónomos y pequeñas y medianas empresas no podemos estar pensando en si ponemos el aire acondicionado o no en plena ola de calor, el horno o el lavavajillas. Tengo que tener la luz encendida desde que abro hasta que cierro la cafetería", manifiesta.

Además, apunta que la subida del precio de la luz de este mes de agosto seguirá subiendo y llegará un momento "que va a ser inasumible por parte de los autónomos". "¿Dónde está el Gobierno, de vacaciones?, no debería estar de vacaciones", apunta.

Comenta que el incremento del precio de la luz ha reflejado 7 euros al día en su factura y no pueden subir los precios. "Espero que la gente reaccione y actúe, que salgan a la calle y hagan algo porque es inasumible", afirma.

Los expertos avisan de que posiblemente las subidas en la factura eléctrica se prolongarán todavía varios meses más. Hasta finales de febrero o marzo de 2022 se cree que seguiremos teniendo estas tarifas tan elevadas.