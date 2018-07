'Quiero que pague hasta el último día que esté vivo'

Por primera vez, David el hermano mayor de Adrián y Alejandro ha hablado para una televisión. "Mi madre lo está pasando fatal, como yo. Quiero que se haga Justicia, que pague hasta el último día que esté vivo", sentencia al frente de una concentración que se ha organizado por familiares y amigos de los mellizos en las puestas de los juzgados para exigir que se haga Justicia. "No imaginaba que fuera a pasar esto", asegura David. "No me lo creo. Yo ea este tipo le conocía de poco, de verlo de vez en cuando, no tenía mucho trato con él", dice.



Uno de los temores de David y Marta, la mejor amiga de María del Mar, la madre de los mellizos, es que Javier Estrada, el asesino confeso no cumpla la totalidad de la pena debido a sus problemas psiquiátricos. "Creo, dice Marta, que todo estaba planificando. Se los llevó a pasear, cosa que no era normal y a la playa , cuando no sabían nadar. Lo intentó el viernes y no pudo, lo mismo que el sábado", sentencia Marta.