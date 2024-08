¿Quién es el hombre con el que María José Suárez trata de olvidar a Escassi?: "No lo conoce de toda la vida, pero tampoco de hace dos días"

La revista 'Lecturas' de este miércoles ha abierto con este titular: "María José Suárez olvida a Escassi con otro". De este modo se ha enterado España de que la modelo y presentadora ha pasado página. Pero, ¿quién es ese (otro) hombre? Anabel Gil, periodista y colaboradora de Espejo Público, lo sabe.

Ella, después de hablar con María José, ha asegurado que no es su pareja: "Siento decíroslo, pero me dijo que era un amigo". Aunque ni ella ni el resto de colaboradores descartan que pueda ser un amigo 'especial'.

Es un hombre que María José conoce de hace un tiempo. "Me dijo que no lo conoce de toda la vida, pero tampoco de hace dos días", ha explicado Anabel. Y también le dijo que esas fotos que publica este miércoles 'Lecturas' no son de ahora, sino "de hace tres semanas". Al parecer, habrían coincidido durante las vacaciones de ella. "Si no la hemos vuelto a ver con él, podría ser que no se sigan viendo...", ha dicho para el programa.

"Ella me dijo que no tenía ganas de pareja", ha continuado Anabel. "Me dijo textualmente: 'pues poco harta estoy yo'", ha continuado. Pero la periodista no se lo cree. Piensa que puede haber habido algo entre ellos, aunque fuera una cosa circunstancial.

"Pero María José quiere proteger a esa persona" y no ha dado más detalles privados, tal y como se ha explicado en Espejo Público. "Porque sabe que si los da, ese chico tiene en cinco minutos en su casa a todas las agencias".

Una ruptura dolorosa

La relación sentimental de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez duró más de 3 años. El famoso jinete ha asegurado que continuará manifestando su amor públicamente por ella, y mantendrá fotografías que no piensa eliminar ni de sus redes sociales. "La vida es un poco... Pasan cosas. Los finales nunca son los principios. Se acaban las cosas, se ensucian… Las relaciones, cuando ha habido tanto amor y tanto cariño, no se apaga un interruptor y se termina, no...", expresaba Escassi.

Sin embargo, María José no estaría llevándolo tan bien. Ella sí habría quitado las fotos en las que aparecía él de sus redes, ya que habría sido la modelo y presentadora la que habría decidido poner punto y final a la relación. La principal hipótesis es que el detonante fuera una infidelidad. Muchas de sus exparejas lanzaron en su día acusaciones de infidelidades por parte de Muñoz Escassi, de quien llegaron a afirmar que "alguien así no cambia nunca".

