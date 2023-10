¿Quién filtró las primeras fotos de Laura Escanes y Álvaro de Luna que confirmaban su relación?

Un año y medio de relación, una crisis y varios tatuajes es lo que queda del amor entre la influencer Laura Escanes y Álvaro de Luna. Hoy Luis Pliego, director de Lecturas viene al plató de Espejo Público para darnos todos los detalles de las primeras imágenes que saca la revista en exclusiva.

Luis Pliego nos cuenta la historia de estas imágenes antes de la confirmación de la relación entre ellos dos: "Recibimos un correo anónimo a la dirección de Lecturas dónde nos afirmaban que iban a coger un vuelo juntos a Tenerife. En el correo nos pusieron la hora y el número de vuelo para que hiciésemos el seguimiento, entonces mandamos a un fotógrafo al avión y efectivamente estaban Álvaro y Laura sentados en diferentes asientos de forma separada. El fotógrafo hizo guardia en la casa que ellos habían cogido y estuvo 24 horas hasta que decidieron salir. En ese momento les tomo la fotografía".

¿Quién filtró la información?

Luis Pliego afirma que durante mucho tiempo sospechó de Álvaro de Luna porque al cantante podría venirle bien en ese momento para su carrera musical y que más gente le conociese. Aunque nuestra colaboradora Gema está muy segura de que el cantante no fue quien filtra la información: "Por ahí no va. No fue ni Laura ni Álvaro y había sido alguien que ha estado relacionado con alguno de los dos. Hay venganzas que se sirven así por lo bajini, de manera anónima".

Aunque los colaboradores no creen que haya sido alguien del entorno de Laura Escanes, Gema López afirma lo siguiente: "Yo mis sospechas es que fue Risto. Todo el mundo tiene las mismas. Las sospechas vienen porque sé como se hicieron determinados movimientos no solo con tu revista, entonces me parece muy injusto. No conozco a Laura, no conozco a Risto y no conozco a Álvaro pero yo os digo como se movieron determinadas cosas en aquel momento".

Pero todo esto no queda aquí a Luis Pliego también le consta lo siguiente: "A mí me consta que otras informaciones sí partían de Risto."

¿Habrá sido Risto Mejide quién ha filtrado la información del primer viaje de Laura Escanes y Álvaro de Luna?