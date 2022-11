Las fotos de Laura Escanes y Álvaro de Luna besándose se hicieron poco antes de anunciar su ruptura con Risto Mejide

Laura Escanes es la protagonista de la revista Lecturas. La artista aparece besando al cantante Álvaro de Luna en un viaje a Tenerife y según la publicación este podría tratarse de su nueva pareja. Desde que anunciara su separación con Risto Mejide, padre de su hijo, a Laura no han dejado de atribuirle romances. Sin embargo son estas las primeras imágenes que existen de la joven con otro hombre.

Señala el periodista Nando Escribano que estas fotos se han hecho hace un mes en Tenerife. "A mí lo que me llega es que no son el motivo de la ruptura pero son de poco antes de anunciarla", señala. El periodista de Espejo Público, Diego Revuelta, conocedor del entorno de Álvaro, no cree que la información la haya filtrado el entorno del artista.

Nando Escribano: "Las fotos se hacen hace un mes en Tenerife y todo apunta a que las ha filtrado el entorno de él"

Revuelta no ha querido hacer declaraciones sobre la posible nueva relación y lo único que ha asegurado es que, de ser cierta Laura ha elegido a una persona maravillosa.

Añade Escribano que este viernes Álvaro estará nominado a los premios de la música a los que suelen acudir muchos influencers, por lo que está por ver si la pareja coincidirá en este evento.

El periodista Ricky García manifestaba que Álvaro de Luna no necesita una portada de una revista del corazón porque le va bien en su trayectoria, por lo que no cree que la filtración venga de su lado. No le extraña que se hayan conseguido las imágenes ya que a Laura Escanes la llevan siguiendo desde que se anunciara su ruptura con Risto.