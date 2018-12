Los escalofriantes mensajes a su exmujer tras quemar a su exsuegro: "Ya he aprendido cómo hacerlo, la próxima vez no encontrarán ni tus cenizas"

Andrea vive con protección 23 horas al día después de que su expareja, Juan Cortés, quemara vivo a su padre y le amenazara a ella de muerte en varias ocasiones. El joven la maltrató tanto física como psicológicamente durante su relación y le advirtió de que mataría a su padre después de que Andrea decidiera romper el noviazgo.

Finalmente cumplió su promesa y asesinó a su exsuegro. Lo hizo con la ayuda de dos amigos. Prendieron fuego a la cabaña en la que dormía el hombre y falleció calcinado.

Andrea no entiende que el juez imputara a los tres por la muerte de su padre y los dejase en libertad, pero que a su vez ordenara ponerle a Andrea protección como víctima de violencia de género. Asegura que tras el crimen Juan Cortés le envió mensajes jactándose: "Cómo roncaba tu padre con su radio cuando le quemamos y eso que no usamos acelerante". En esos mensajes de WhatsApp Juan Cortés amenazaba directamente de muerte a la joven: "Ya he aprendido como hacerlo, la próxima vez no fallaré y no dejaré ni el cadáver. No encontrarán ni tus cenizas", escribía el asesino confeso.