¿Por qué es tan importante ejercitar el músculo a partir de los 45 años?

A partir de los 30 años perdemos músculo cada año y así gradualmente hasta llegar a los 60, momento en el que cuando se vuelve a acelerar el sistema muscular.

Trabajar la masa muscular nos ayudará a que nuestras células sean más activas con el paso de los años. El ejercicio de fuerza debe ser obligatorio a partir de los 45 años. Roberto Bonilla es entrenador físico y asegura que este tipo de ejercicios deben ser diarios: "A partir de cierta edad el ejercicio de fuerza es como lavarse los dientes, es higiene", señala.

Los más jóvenes no lo necesitan tanto, pero a partir de los 40 años es cada vez más importante ese trabajo de fuerza porque empezamos a degradar esa masa muscular. Lo que a partir de los 40 es recomendable pasados los 65 se convierte en obligatorio. No podemos no estar haciendo trabajo muscular y aunque está bien el cardio el cuerpo necesita un estímulo potente para mejorar brazos, piernas y toda la musculatura.

Evitar la aparición de alas de murciélago con ejercicios con un corcho

Uno de estos ejercicios lo podemos llevar a cabo con un simple corcho. Colocándolos entre los brazos lo apretamos con distintas intensidades. Primero con una intensidad del 50%, pasamos hasta el 90% y los últimos segundos serán de máxima potencia. Con esta sencilla rutina evitaremos la pérdida de tono muscular en el tríceps braquial donde se forman las temidas 'alas de murciélago'.