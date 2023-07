¿Por qué subirá la luz después del verano?

Preparen la cartera porque después de verano podríamos pagar el precio de la electricidad un 23% más cara. La previsión en el mercado energético apunta a que estos precios moderados pueden estar llegando a su fin. según los datos del informe Grupo ASE.

Vuelven a subir los precios

Y ¿por qué volverán a subir los precios de la luz? La principal razón, según los expertos, está en la baja producción eólica y nuclear que se ha registrado el mes pasado. En junio el precio del pool español se ha incrementado un 45% durante las horas de luz y el gas también vuelve a subir hasta un 30%. Los precios podrían tensionarse tras el verano por miedo a la escasez.

En "Espejo Público" el experto energético, Javier Dasí, nos explica lo que nos espera. "La luz va a subir, porque al luz debería estar más cara y esto no se dice". Yo no entro en que sea el gobierno pero según sospecho, tras las entrevistas, con gente del sector que me piden que no cuente o no publique la mayoría coincide en lo mismo "es probable que la luz vuelva a subir después del verano" y la factura de la luz vuelva a dispararse.

¿Cómo evitar la subida?

Lo mejor es apostar por una tarifa que sea fija, así con un precio fijo podremos evitar que la factura se dispare cuando vuelva a subir la luz. Ahora mismo, recomienda Javier Dasí, una buena oferta sería pagar entre 13 y 15 céntimos con precio fijo para que si luego sube no te afecte.

Hoy el precio de la electricidad baja ligeramente hasta los 99,23 euros por megavatio hora (MWh) respecto al precio de ayer (102,45 euros MWh) de acuerdo con los datos publicados por la OMIE. La hora más cara del día será entre las 22:00 y 23:00 de la noche con un coste medio de 121 euros el megavatio hora y la más económica de 16:00 a 17:00 cuando el precio baja a los 73,6 euros.

Respecto a hace un año hoy el precio de la electricidad es más barata que el verano pasado cuando el 27 de julio pagábamos 148,24 euros/MWh.