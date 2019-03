"Lo que hizo mi hermano, lo hace cualquiera. Sólo se defendieron"

Es el más famoso y el que ha salido en todos los medios, pero José Fernando no actuó solo en el incidente que le ha llevado a prisión acusado de innumerables delitos. Los otros dos detenidos, que se han negado a declarar ante el juez, se enfrentan a los mismos cargos que el hijo de Ortega Cano.

Hemos hablado con la hermana de uno de los que participaron en la pelea y ha "justificado" en cierta medida, el comportamiento de su hermano. "Si a tí te tiran un vaso de cristal a la cabeza tú también te defiendes ¿no?", asegura. "Eso lo hace cualquiera. Vas a un puticlub, consume droga, va y bebe, va con una chica y se hace cualquier cosa. Eso lo hace todo el mundo. La diferencia es que es José Fernando, un famoso. Si eso solo lo hace mi hermano, no sale ni en la televisión. Mi hermano no ha matado a nadie ni es un etarra ni mucho menos. La hermana de este joven le defiende. "Si uno empieza la pelea, el otro se defiende. Si vienes a pegarme, yo me voy a defender".