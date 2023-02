¿Por qué no debes limpiarte los oídos para mantenerlos limpios?

Los especialistas alertan de los peligros de usar bastoncillos de algodón que pueden provocar cortes en los conductos auditivos, perforar el tímpano y causar algún riesgo interno. No es malo tener cera en los oídos. La cera la genera el propio oído de forma natural para proteger el canal auditivo frente cualquier partícula que se quede ahí y no llegue a más. La Organización Mundial de la Salud advierte de que se limpia por sí solo y no necesita una limpieza activa.

El cerumen protege el oído frente a la suciedad del exterior, repele el agua para que no se quede ahí, mantiene un ph ácido dentro del canal auditivo y evita que esas paredes del canal se sequen, se agrieten y terminen formando heridas.

No se recomienda introducir el bastoncillo porque lo que vamos a hacer es empujar más la cera e introducir más adentro el tapón. Si introducimos artilugios podemos llegar a perforar el tímpano y hacernos mucho daño.

Hay quienes se introducen endoscopios o incluso velas que encienden por la punta y esperan a que se vayan derritiendo porque supuestamente aspirarían la cera. Todos estos métodos son privilegios y no están indicados para una correcta higiene del oído.