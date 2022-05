Miguel Ángel Revilla 'regaña' a Susanna Griso al llamarla por teléfono en directo

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha intervenido hoy en Espejo Público para valorar la crisis que vive el Ejecutivo tras hacerse público el espionaje a miembro del Gobierno con el sistema Pegasus. Revilla reconoce que tan solo usa el teléfono móvil para hacer y recibir llamadas pero ni recibe WhatsApp ni tiene acceso a internet, tan solo tiene acceso a llamadas.

El presidente cántabro ha aprovechado para llamar en directo a la presentadora Susanna Griso. Ha buscado su móvil en la agenda de su teléfono en directo y ha aprovechado para hacerle una observación: "Te llamo mucho pero no te pones nunca". Entre risas, la periodista ha desmentido que esto: "`Pero bueno, pero qué me estás diciendo, ¿Cómo que me llamas mucho pero no me pongo nunca?".

"A mis 80 años no quiero complicarme la vida aprendiendo nuevas tecnologías"

Revilla evita vivir enganchado a las redes sociales. Cuenta que es una persona muy poco interesante a la hora de saber algo de él mismo porque ya lo ha contado todo. "Todo se sabe de mi vida: Mis hijas, el nombre de mi perra, mis operaciones, mis enfermedades. Quién me va a hackear a mí".

A sus 80 años no quiere complicarse la vida aprendiendo sobre nuevas tecnologías: "No me caben ya en la cabeza más cosas, no quiero complicarme la vida aprendiendo y hay gente que está obsesionada con el móvil a ver si sale uno nuevo pero yo lo tengo por comodidad, porque simplemente hace y recibe llamadas".

A pesar de ello, Revilla es muy activo en redes sociales pero no es él quien hace las publicaciones, sino gente de su entorno a la que él autoriza. Reconoce que su mujer y su hija tienen las claves de sus redes y muchas veces son ellas las autoras de las publicaciones.