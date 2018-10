Puigdemont, en aprietos por las preguntas de un periodista belga: "Para ganar dignidad debería encerrarse en la cárcel"

EN LA TELEVISIÓN FLAMENCA VRT

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vivió una tensa situación ante las preguntas de un periodista belga en una entrevista en la televisión flamenca VRT. El periodista le decía que si quería recuperar algo de dignidad "debería volver y encerrarse en la cárcel". "No puedo entender por qué está aquí en el estudio y no con sus amigos en Cataluña", le espetaba. Puigdemont se mostraba combativo y respondía: "Si estuviera en la cárcel no podría estar en este estudio. No creo en los mártires, creo en la democracia y en la separación de poderes". Pero el periodista contraatacaba diciendo: "Si no quiere ser un mártir, no debería haber organizado un referéndum falso y sí uno real. Ha perdido mucha credibilidad".