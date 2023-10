La proposición 'casi indecente' que recibió Susanna Griso por una gran suma de dinero: "Dije que no porque era rebasar una línea roja"

Espejo Público ha abordado el caso de la futbolista Alisha Lehmann, un icono en el mundo del fútbol femenino. La deportista denuncia la indecente propuesta de un famoso que le ofreció 100.000 euros por sexo. Esta jugadora de 24 años está considerada como la más sexy del fútbol. Asegura que rechazó esta propuesta respondiendo que 100.000 euros le parecen poco.

Los colaboradores de Espejo Público se han preguntado si todos tenemos un precio y por qué cantidad de dinero seríamos capaces de traspasar determinados límites. A este respeto Susanna Griso ha revelado que tuvo algo parecido a una proposición indecente con mucho dinero de por medio. Le ofrecían dar una exclusiva en una conocida revista relativa a su vida personal.

"A veces me he planteado si hice lo correcto"

Para que la oferta fuera aún más atractiva para Griso la revista le daba la opción de destinarlo a una ONG y esto le generó serias dudas. No era tan solo el ingreso de un dinero que fuera a parar simplemente a una cuenta bancaria sino que podía tener un retorno ayudando a mucha gente. Esta circunstancia hizo dudar a la presentadora, tal y como ella misma ha reconocido en el programa.

Señala la periodista que a veces ha pensado si hizo lo correcto pero se mantuvo firme en el 'no'. "Yo nunca he querido vender nada de mi familia y de mi persona y no quería abrir esa puerta. Me mantuve muy firme pero me hizo dudar pensar que ese dinero podía beneficiar a mucha gente".

Reconoce que sí ha ido a programas de televisión donde le han pagado y ese dinero lo ha destinado a una ONG, pero en el caso de una exclusiva con una revista suponía para mí rebasar una línea roja.