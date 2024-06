La propiedades de Leticia Sabater: "Podría estar hasta 2 años sin trabajar"

Leticia Sabater ha sabido reinventarse con el paso de los años. En su trayectoria profesional ha ejercido como azafata, como figurante, como presentadora de un programa infantil y, desde hace años, llena escenarios de toda España con un faceta más picante como cantante de ritmos latinos. Leticia Sabater ha visitado El Hormiguero de Pablo Motos para hacer un balance de su carrera.

Reconoce que fue una niña muy poco agraciada con la que se metieron mucho. Ahora ya como adulta ha modelado su cuerpo a golpe de bisturí. A Letizia le gusta cortar por lo sano y ha admitido que cuando se mete en el quirófano le gusta que le quiten las imperfecciones para después reconstruir su propio cuerpo.

La periodista y copresentadora de Espejo Público Gema López cuenta que conoce a Leticia Sabater desde hace muchos años y que si destaca algo de ella es "su capacidad para reírse de sí misma". "Se ha reinventado y no ha dejado de trabajar nunca", señala.

Un verano lleno de conciertos por toda España

Hace algo más de 10 años Leticia Sabater empezó a sacar canciones de letra picante y ritmo similar al del reguetón. Nando Escribano, periodista y colaborador de Espejo Público, ha repasado algunas de las letras de sus canciones, "dignas de un premio Princesa de Asturias de las letras".

- "Las chicas en verano de ti nos enamoramos, como locas bailamos longanizas devoramos"

- "Me pone su anaconda, me pongo juguetona, me come la oreja mi pecho se empitona"

En los perfiles de redes sociales de la artista puede verse el ritmo frenético de conciertos que tiene esta temporada de verano. Señala Nando Escribano que sus honorarios cuando ofrece conciertos con casi todos para su bolsillo ya que no cuenta con músicos ni otro personal con el que compartir las ganancias. "Todo es para ella, por poco que la paguen se forra", sentencia.

Según las tarifas que pueden consultarse en su página web por un concierto de 6 canciones y hacerse fotos con todos los que acudan al concierto cobra 2.500 euros. Por un vídeo de cumpleaños personalizado cobra 50 euros, por una videollamada personalizada 70 y por una cena privada unos 300 euros, dependiendo del desplazamiento. Quienes quieran contratarla para una actuación privada tendrán que desembolsar hasta 1.500 euros.

Según ha revelado la propia Leticia, en la actualidad cuenta con 2 apartamentos que alquila, una buena suma de dinero en metálico, un coche de alta gama modelo Porsche y hace unos años vendió su mansión por 850.000 euros. Ha llegado a contar que podría estar dos años sin trabajar.