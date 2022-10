"La probabilidad de que Putin use armas nucleares ha subido del 0,2% al 2%"

Juan Antonio del Castillo es teniente general retirado del cuerpo general de Ejército del Aire cree que entre los actores que están tomando parte en el la guerra de Rusia y Ucrania hay descoordinación porque hay varios foros donde cada uno expresa su postura y su voluntad y es interesante que todos vayan a una.

Ucrania asegura que ha recuperado 400 kilómetros cuadrados de territorio. Señala el teniente general que en todos los grandes conflictos que han ocurrido en esa zona geográfica de Europa el invierno ha sido el peor enemigo que hay que vencerlo con todas las armas que se tengan. "El invierno dará la oportunidad a la industria rusa a recomponerse y fabricar todo el armamento que ha perdido. Occidente tendrá que mantener el impulso de apoyo a Ucrania para que cuando vuelva a reiniciarse el conflicto de alta intensidad las dos partes estén igual de preparadas".

Cree que la advertencia del presidente de EEUU Joe Biden sobre la cercanía del Armagedon "no es un asunto de broma y ni si quiera Rusia podrían tomárselo así". "Es algo bastante serio y tendrían que pasarse una serie de etapas previas que incluso justificasen el ataque ante la propia población rusa".

Explica además que Rusia como país experto en ajedrez está dando todos los pasos con 6 de antemano "mientras a nosotros nos pilló con las negras y estamos en defensa". Las estimaciones de Occidente sobre la probabilidad del uso de armas nucleares han pasado del 0,2% al 2% con la filtración del Poiseidon. "Ahí los servicios de inteligencia han elevado la escala de riesgo nuclear", apunta.

Además, apunta que tirar una bomba limitada sobre Ucrania tiene varias consideraciones. "No hay fuerzas para justificarlo, inutilizaría la zona contaminada y parece poco rentable que no fuese una cuestión de enseñar las uñas. A partir de ahí sería la nueva normalidad en el mundo en la que tanto Irán como Corea del Norte, Pakistán y la India dirían que no pasa nada y ya se puede tirar".