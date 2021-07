Primeras palabras del padre de uno de los detenidos por la paliza mortal a Samuel

Por primera vez habla el padre de uno de los jóvenes implicados en la muerte de Samuel, el joven de 24 años que murió tras ser golpeado salvajemente en A Coruña (Galicia).

Este progenitor asegura que tras la implicación de su hijo en esta paliza mortal está "muerto en vida" por la culpa que siente. Además ha pedido perdón a la familia de Samuel.

"Tengo una culpabilidad dentro porque mi hijo está implicado en el asesinato. No puedo decir más porque no tengo fuerza. Ahora mismo, estoy muerto en vida. Me pongo en el lugar de la familia, pienso en cómo están ellos porque la muerte de un hijo es lo peor que puede haber. Les doy el pésame, aunque sé que no va a valer para nada. Estoy sufriendo con ellos".

Por el momento ya son seis los detenidos por estar implicados en la paliza con resultado mortal, dos de ellos son menores de edad. Las cámaras de seguridad de la zona captaron toda la secuencia de los hechos y los investigadores no descartan más detenciones de otros implicados en el caso.

Las primeras palabras del padre de uno de los detenidos por el crimen de Samuel, en Espejo Público a través de ATRESPLAYER.