Prima de Patricia Aguilar: "No le gustaba cómo vivía en esa selva y no ve a su padre como un enemigo"

RESCATE DE LA JOVEN ABDUCIDA POR UN FALSO GURÚ

Noelia Bru, prima de Patricia Aguilar, asegura que tras la liberación de la joven del poblado de la selva donde malvivía con su bebé recién nacido la familia tiene la"sensación de haber ganado la primera batalla". "El objetivo es que se recupere cuanto antes, sacarla de ese ambiente y que sepa que tiene una familia que la va a apoyar", señala. Asegura que Patricia tiene miedos pero que tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado. Señala que la joven ha recuperado la dignidad que le quitaron y que "es cuestión de días que entienda que eso no era vida". "Nos consta que no le gustaba cómo vivía en esa selva. No ve a su padre como un enemigo, incluso hay planes de futuro", señala.