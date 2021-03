¿Por qué los españoles dormimos tan mal? El doctor Eduard Estivill da las claves para un buen descanso

El doctor Eduard Estivill visita Espejo Público en el Día Mundial del Sueño. Asegura que los españoles dormimos mal, por lo que nos trae las claves para conseguir un mejor descanso.

"Dormimos mal y no es por culpa nuestra, sino de los horarios sociales que nos imponen", como el trabajo y los colegios, que hacen "que España sea un país corto de sueño".

Según cuenta el experto, los españoles nos acostamos una hora más tarde que el resto de la población europea. No obstante, nos levantamos a la misma hora. "Después nos culpan de que no rendimos bien durante el día y la única razón es que no dormimos lo suficiente".

Preguntado por el conocimiento que tiene la población española sobre los muchos medicamentos que ayudan a conciliar un mejor descanso, asegura que "muchas personas tienden a la automedicación porque alguien en la familia tiene alguno de ellos".

Sin embargo, los expertos, como Estivill, están "completamente en contra", ya que "puede dar lugar a una adicción clara". Lo que recomiendan es "la utilización de plantas naturales combinadas con melatonina", cuyo efecto disminuye la ansiedad. De hecho, asegura que en la pandemia su uso ha aumentado.

El coronavirus tampoco a ayudado a los españoles a mejorar su rutina de descanso. "Aumenta mucho la incertidumbre y provoca la ansiedad", hasta un 33% más, no solo en adultos y mayores, sino también en niños y adolescentes.

Estivill apunta a que la manera de combatir estos problemas de sueño derivados de la pandemia "es seguir unas rutinas muy estrictas" en nuestras actividades diarias. "Los hábitos higiénicos son muy importantes para la autoestima y para tener un orden de sueño".

En su libro, el experto habla también de nuestros horarios de comidas. Los españoles estamos acostumbrados a comer y cenar tarde, al contrario que nuestros países vecinos. "Queremos ser europeos, no puede ser que el trabajo termine a las 10 de la noche y las actividades extraescolares a las 19:00. Esto nos hace ser un país tercermundista".

Además de esto, apunta a que los paseos son muy importantes y también la luz natural, sobre todo la del crepúsculo, ya que ayuda a fabricar de forma natural la melatonina y nos permite mejorar nuestros hábitos de sueño.

