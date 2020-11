¿Por qué las enfermeras exigen a Fernando Simón que se disculpe con ellas?

Fernando Simón atendía a unos alpinistas en una charla desenfadada para un foro de alpinismo. Los escaladores le preguntaban en un momento que no les había quedado muy claro si le gustaban las enfermeras infecciosas o las enfermedades infecciosas. Simón respondía de esta forma: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Esta conversación ha generado multitud de críticas en las redes sociales e incluso el consejo general de enfermería ha exigido "inmediatas disculpas de Simón" o, tal y como advierten, exigirán su reprobación en el Congreso.

En un momento determinado de la charla con los escaladores Simón reconoce que está muy cansado: "Está resultando muy duro. La gente me apoya mucho pero algunos se meten mucho conmigo. Si hay otro que lo pueda hacer mejor o con más calidad, estaría encantado de ceder el puesto", señalaba. Apostillaba además que no iba a dejar el puesto por estar cansado o sentirse mentalmente fuerte o no. "Este marrón no se lo puedo dejar a otro", concluía.

Puedes volver a ver la noticia de por qué las enfermeras exigen disculpas de Fernando Simón en Atresplayer.