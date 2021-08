La Policía localiza a dos niños de 7 y 10 años sin escolarizar y ocultados por sus padres en Málaga

Localizan en Málaga a dos niños de e 7 y 10 años ocultados por sus padres. Los menores no estaban escolarizados y los habrían ocultado para que los servicios sociales no se los quitasen. Desde el mes de abril se buscaba a los pequeños, los cuales vivían en pésimas condiciones y no asistían a ninguna cita médica.

Para los agentes de la Policía Nacional hay algo muy significativo en este caso y es que los menores estaban completamente aislados. Por su parte, los servicios sociales fueron los que dieron la voz de alarma por el estado de estos niños. Ante ello, los padres se marcharon con los niños a Portugal. Según informan los agentes, gracias a la colaboración ciudadana y de la familia pudieron contactar con ellos y mediaron para que volvieran al país.

En un parking de caravanas en la zona de la playa de Málaga el pasado 3 de agosto la Policía encontró a los padres con los niños. Estos estarían viviendo en un coche, donde dirimirían, y en un remolque de dimensiones muy reducidas. Por ello, los agentes señalan que uno de los menores tenía dificultades para caminar y que ambos estaban casi en una situación de desnutrición.

Al parecer, los padres no tendrían antecedentes ni habría registrado ningún problema psicológico. Por último, uno de los agentes que investigan el caso manifiesta que con la ayuda de algunos familiares de estos pudieron hablar directamente con los padres.