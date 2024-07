Polémica por el vídeo que aconseja a las empleadas domésticas el uso de uniforme: "Es mucho más limpio y cómodo"

Ana Diez es la fundadora de una empresa especializada en contratación de servicio doméstico. En sus redes sociales aborda todo tipo de cuestiones relacionadas con el trabajo en el hogar. En una de sus publicaciones la experta habló sobre los uniformes de trabajo. Cree que es muy recomendable el uso de uniformes porque es mucho más limpio y cómodo y así los trabajadores no tienen que usar su ropa.

Diez cree que el vídeo compartido en redes sociales se ha descontextualizado al entenderse fuera del entorno de una agencia de servicios doméstico o un comercio de uniformes online. Señala que en la agencia de servicios domésticos dan tips tanto para el empleador como para los empleados que pueden ser de gran utilidad y entre esos temas hablan también de si es pertinente o no el uso del uniforme.

"El candidato es el que decide o no si le encaja la oferta laboral"

En las redes sociales la han llamado "clasista y antigua". Por su cercanía con el personal doméstico y empleados señala que siempre les dicen que prefieren usar uniforme cuando pasan muchas horas dentro de una casa. Pese a ello señala que cuando el personal doméstico va a la entrevista y el empleador le puede decir si para él es un requisito entonces el candidato decide si acepta o no el puesto.

"Así es más fácil porque el empleado no tiene que estropear su ropa"

El motivo principal para los empleados que quieren usar uniforme es que no se tenga que estropear su ropa. "No es lo mismo que sea limpieza o cuidar a personas mayores. Es más fácil que la persona vaya a trabajar y no tenga que estropear su ropa ni lavarla", mantiene..

Apunta además que los profesionales están uniformados en muchos ámbitos. "Me sorprende que esto se haya hecho muy viral. Lo que quiero dejar es un mensaje muy claro de que es que lo importante y es que todos los empleados tengan los derechos que la ley les ampara", afirma.