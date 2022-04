La polémica recomendación de Sanidad en los menús de los bares: "Seguiré tomando una cerveza al día"

Sanidad quiere reducir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en España. Para ello les pide a los hosteleros ofrecer una dieta sana con menús que no incluyan alcohol.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entendió que esto era una prohibición y cargó contra la medida pero Sanidad matizó que tan solo era una recomendación

Juan Antonio es el encargado de un restaurante en Marbella que ofrece un menú que el cliente suele acompañar con vino tinto con casera y cerveza. Cuenta que desde que ha abierto las puerta del local ese ha sido el tema de conversación de los clientes. Muchos de los que se encontraban en el local, al ser preguntados por Espejo Público, cuentan que seguirán bebiendo una cerveza con la comida: "Son otras alternativas pero yo mi cervecita diaria de momento la seguiré bebiendo".

El compositor y pianista Felipe Campuzano, cliente habitual del restaurante, ha valorado también esta propuesta de Sanidad. Cree que el Gobierno tiene que estar más pendiente de que no nos toquen el bolsillo. "¿Tú crees que media España no se toma su copita de anís por la mañana?", se pregunta. "No hace falta que lo prohíba Sanidad, cuando uno no tiene ganas de tomarse una copita no la toma".

