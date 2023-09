Polémica prohibición de llevar faldas y pantalones ajustados en dos colegios: "Esos micromachismos siguen"

Un colegio de Granda ha vetado las faldas del uniforme de las niñas en contra del criterio de muchos padres que están peleando para que las niñas puedan llevarlas. El jefe de estudios del centro alegó que los motivos de esta prohibición son el frío, por directrices pedagógicas y por comodidad de las niñas. Sin embargo, muchos de los padres de este colegio solicitan que esta decisión no sea tomada por el colegio de forma unilateral y piden que haya una votación y que si la mayoría quiere, que haya libertad a la hora de elegir y se respeten las votaciones.

Desde el colegio aseguran que solo un grupo minoritario de padres ha protestado y que esta nueva directriz ha sido aceptada de buen grado por el la mayor parte de los progenitores de alumnos.

Prohibido usar pantalones ajustados a las profesoras

En la misma línea, un colegio concertado de Almería ha emitido una nota en la que pide a las maestras que no utilicen vaqueros, mallas o pantalones muy ajustados. El centro no lo ve conveniente en el caso de las mujeres. Si usan falda o vestido les piden que sea por la rodilla, mientras que en el caso de los profesores no existen indicaciones especiales para ellos.

Apunta la socialista Susana Díaz que sus niños van a un colegio público donde cada padre viste a los niños como quieren y no existen esos problemas. "Este debate debería de superarse en los colegios y en todos los aspectos. En los aviones aún a las azafatas se les pide que lleven tacones. Esos micromachismos siguen estando ahí", lamenta.

Añade el periodista Graciano Palomo queprecisamente los uniformes en los colegios se instauraban para que no haya diferencias entre ricos y pobres. "Es el argumento que se da. Es verdad que estas restricciones están trasnochadas", señalaba.