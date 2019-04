"Si Podemos me dice que firme el indulto a Bódalo, no lo haré"

PEDRO YLLANES, JUEZ DIPUTADO POR PODEMOS

Pedro Yllanes, juez en excedencia y diputado por Podemos, ha afirmado que no comparte los argumentos para pedir el indulto para Andrés Bódalo. Hemos hablado con él en Espejo público "El caso de Andrés Bódalo es complicado como todos los de indulto. Si viene Podemos y me pide que firme el indulto, seguramente no lo firmaré. Es la única forma de ser coherente", afirma.