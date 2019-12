Asegura el periodista que lo vio bastante sereno "dentro de lo que han supuesto para él estos días de silencio". Rubén Amón señala que Plácido Domingo no puede cantar ópera en ningún teatro de EEUU, mientras que en Europa se le recibe con calor y entusiasmo. Destaca que tanto en Zurich como en Viena le recibieron con los brazos abiertos. El periodista cree en el tenor: "No ha cometido ninguna fechoría y con ese convencimiento se le va a recibir en Valencia", defiende.

En la entrevista Plácido Domingo se muestra tajante negando cualquier tipo de abuso o abuso de poder. "Nunca he abusado de una mujer ni la he acosado. Los españoles somos cálidos, afectuosos y cariñosos. He piropeado, he sido galante, pero siempre en los límites de la caballerosidad", asegura.

Destaca además que nunca ha tomado represalias, ni truncado ninguna carrera. "Hay otras acciones que sí pueden probarse que demuestran mi compromiso con los jóvenes cantantes", refiere.

"Después de 60 años de carrera han querido derribarme en 5 minutos. Ni el paso del tiempo, ni las enfermedades que he padecido, ni el deterioro de la voz me habían puesto en peligro. Ahora sí lo pretenden hacer unas acusaciones de acoso infundadas", lamenta.

