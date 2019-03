"Pido a los fiscales un poco de humanidad con mi padre"

Eloísa, una de las hijas de Julián Muñoz, ha hablado por vez primera en televisión y ha hecho una petición desesperada para que su padre salga de prisión. "Pedimos un poco de humanidad a los fiscales y jueces porque la pena de muerte no está contemplada en España". Julián Muñoz permanece ingresado en estado grave en el hospital clínico de Málaga tras sufrir el pasado viernes una angina de pecho. La hija de Julián Muñoz tenía previsto acercarse a la prisión de Alhaurín de la Torre el pasado viernes para hablar con él, pero recibió una llamada del centro penitenciario para anular la cita. "Me llamaron diciendo que no podía ir pero no me decían nada hasta que pasado un tiempo me dijeron de lo que se trataba", asegura.

"Cuando hablamos con él no tiene ganas de nada. Solo pedimos un poco de compasión con él", suplica. En cuanto al escrito del fiscal en el que pide que no se deje en libertad a Julián Muñoz porque pueda volver a delinquir, Eloísa lo tiene claro. "¿Cómo va a delinquir mi padre si es un anciano y no puede ni caminar?". Asegura que, si se le concediera la libertad a Julián Muñoz, tanto ella como su hermana se encargarían de cuidarle. "Mi padre no puede estar solo. Viviría con nosotras".