El periodista Javier Caraballo, sobre la jura de Leonor: "Los representantes que no acuden se están haciendo un feo a ellos mismos"

Manuel Fernández Fontecha, letrado de las cortes y exletrado del Tribunal Constitucional, ha analizado en Espejo Público la jura de la Constitución de la princesa Leonor con motivo de su 18º cumpleaños. Afirma que el protocolo está impuesto por el propio sistema de organización constitucional. Señala además que "esto es un acto esencialmente parlamentario y ha sido interpretado no cómo un acto del Gobierno ".

Mantiene que los protagonistas están en las sesión conjuntas de las cortes: un órgano especial constituido para momentos trascendentes en la vida del estado. "El presidente del Gobierno no está en el esquema de ordenación del acto", mantiene. "Por la práctica, se reduce a una intervención de la presidenta del Congreso que es quien tomará el juramento a parte de decir unas palabras".

Hasta 6 grupos no estarán en el Congreso (gran parte del partido Sumar, Esquerra, Juns, Bildu, PNV y el BNG) . Precisamente Esquerra, Bildu y el BNG han hecho público un comunicado explicando su ausencia diciendo que no participan en la legitimación de la Casa Real ni sus privilegios, ni de la legitimación de la propia constitución española que ni reconoce ni respeta los anhelos presentes .

Hay 3 ministros que no van a asistir a la jura de Leonor: Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón. El secretario primero de la mesa del Congreso y diputado de Sumar Gerardo Pisarelo en un principio sí que iba a acudir pero por indicaciones de su partido no lo hará. No van a estar tampoco ni el lehendakari ni el presidente de la Generalitat.

"Creo que hay que aceptar las reglas del juego tal y como son"

Recuerda Cándido Méndez, secretario general de UGT, que en al año 1986 no se ausentó ningún republicano en la jura del hoy rey Felipe VI. Le parecen muy mal las ausencias porque cree que tienen que aceptar las reglas del juego "que son las definidas como la unidad de los contrarios que es una fórmula espléndida de conjugar tradición con democracia". "Yo creo que deberían tenerse un poco de respeto incluso a sí mismos".

Javier Caraballo, periodista, apunta que el acto de hoy es un acto de las cortes generales. "Los representantes de la soberanía popular no se enteran de que se están haciendo un feo a ellos mimos. Se trata de un acto al jefe del Estado". Cree que al final cualquier detalle estético de la princesa va a ser más comentado que si va Alberto Garzón o no.