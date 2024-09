Pedro Sánchez se queda sin su foto con Anne Hathaway en la semana que aplaza la aprobación de la senda de déficit

Tres han sido los escenarios de esta semana: Nueva York, el Congreso de los Diputados y Mexico. La actualidad política ha empezado en la Gran Manzana donde Pedro Sánchez ha viajado para participar en la Asamblea General de la ONU. Allí estaba previsto que recibiera un premio por parte de la megaestrella de Hollywood, Anne Hathaway, pero no ha podido ser por un cambio de agenda de la artista a última hora.

Entre reunión y reunión ha tenido que lidiar con una nueva crisis diplomática, esta vez con Mexico. Ha llamado a la presidenta electa, Claudia Scheinbaum, después de que haya decidido no invitar al Rey Felipe VI a su toma de posesión. No ha conseguido calmar los ánimos y como respuesta, el Gobierno ha decidido no mandar a ningún representante al acto.

El baile de cifras en el Congreso de los Diputados

Con el Presidente en Estados Unidos aquí en España la Vicepresidenta, María Jesús Montero, ha sido el centro de los ataques por parte del Partido Popular. Curioso ha sido el baile de cifras que hemos visto. Mientras el PP afea al Gobierno haber perdido 35 votaciones en el Congreso, Montero asegura que se han aprobado 17 leyes mientras que Patxi López asegura que han sido más de 500 iniciativas. A Alberto Núñez Feijóo le parece todo una broma y así lo ha asegurado en declaraciones en los pasillos de la cámara.

Venezuela sigue en el debate político

Hemos seguido hablando de Venezuela sobre todo porque dos expresidentes, Aznar y Zapatero, han reaparecido para hablar de ello. A la misma hora en distintos puntos de la ciudad de Madrid ambos daban su punto de vista sobre el exilio de Edmundo González en España. Mientras a Aznar le parece una "vergüenza" la gestión que ha hecho el Gobierno español, a Zapatero le parece que es el ejecutivo que más ha ayudado a Venezuela a lo largo de los años.