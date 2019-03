La página está abierta y no se necesita de ninguna clave para acceder, en ella se puede ver un foro donde diferentes pedófilos se declaran como tales y se dan consejos entre ellos.

Los usuarios dan a conocer sus perversiones y deseos como por ejemplo: "Siento una atracción muy grande por mi hija", "me gustan las niñitas" o "he llegado a abusar sexualmente de mi prima". Ante esto los demás usuarios les aconsejan y para ellos estas acciones están justificadas: "Eres una ser humano, simplemente tienes una preferencia sexual particular".

La página web está alojada en un servidor de EEUU. La policía conoce la existencia de esta página y sabe quién está detrás de ella, su próximo objetivo será cerrarla. Sin embargo existe un vacio legal en este tipo de casos ya que no está prohibido que un pedófilo tenga una página web.