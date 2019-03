"Pedí permiso para ir a buscar. No valgo para quedarme en casa mirando"

Diez horas bajo un sol de justicia y ningún rastro definitivo de que el cuerpo de Marta se encontrara en la finca de la Majaloba. Antonio del Castillo ha valorado en Espejo Público los últimos avances en el caso. "Yo no le doy la importancia que le dais vosotros a eso de que yo participara en la búsqueda del cuerpo. Es mi hija", ha dicho. Antonio del Castillo ha reconocido que no sabía que se iban a iniciar esas obras en La Majaloba, "lo ví por televisión y pedí permiso para acudir. Me lo diero y allí me planté. Yo no valgo para quedarme en casa mirando".

A pesar de que no se encontrara nada relevante, el padre de Marta del Castillo ha mostrado su esperanza de que la presencia de un georradar pueda aportar algo de luz a la búsqueda. "Lo utilizarán, supongo yo para buscar en la parte central de la finca. Esto es muy grande". Antonio del Castillo ha querido aprovechar la ocasión para agradecer públicamente el trabajo que esta realizando la Policía, que están haciendo está búsqueda sin el apoyo del juzgado. "No tengo palabras para agradecer lo que está haciendo la policía. Están actuando del lado de los ciudadanos, no como otras instituciones".

Por último, Antonio del Castillo ha destacado que no espera que el hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier, y principal acusado en el caso de que sea cierta la versión de Miguel, muestre signos de "flaqueza" ante las nuevas invstigaciones.