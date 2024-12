El párroco, sobre el hombre que desenterró a su madre y la llevó a casa por Nochebuena: "Lo estuvo arrastrando por todo el cementerio"

El día 24 de diciembre la sorpresa del sacerdote fue mayúscula al descubrir que en el cementerio de la localidad faltaba un féretro justo al día siguiente de ser enterrado. El párroco de la localidad de Avilés, en Asturias, destacaba el surrealismo de los hechos protagonizados por un hijo afligido por la reciente pérdida de su madre, poco antes de la celebración de la Navidad.

Un sorprendido párroco relataba cómo había sucedido todo. Después de profanar el lugar de enterramiento, pero antes de introducir el ataúd en su vehículo privado, el hombre "lo estuvo arrastrando por todo el cementerio".

Una de las cosas más impactantes de todo este caso es que una tercera persona que no tenía nada que ver con el individuo ni con su madre se vio envuelto en la sustracción de los restos mortales de la mujer: "Encontró a una persona a la que pidió que le ayudara. La persona, imagino que tremendamente sorprendida y desconcertada, le ayudó a meterlo en el coche y le avisó que estaba haciendo una cosa que no debía".

La misma incredulidad del párroco le llevaba a realizar una comparación de lo sucedido con el mundo del cine: "Tuvo su gracia, entre comillas. Desde luego, es un poco de Berlanga".

"Hay que dejar las cosas claras"

Tras lo ocurrido el hombre fue detenido y prestó declaración frente al juez, que le dejó en libertad tras valorar su arrepentimiento.

"Hay que saber todo"

Según declaraba el mismo hijo de la difunta a los micrófonos del programa 'Y ahora Sonsoles', actuó de ese modo para resolver las dudas que le quedaban sobre los motivos de la muerte de su progenitora.

"Las cosas se hacen, el juez te pregunta y contestas la verdad. Ya está", expresaba el protagonista de los hechos e hijo de la difunta, que explicaba que tras la muerte de la mujer no había quedado todo claro. Justificaba sus acciones en aclarar lo ocurrido: "Todavía no se habían acabado las cosas".

Pese a lo inverosímil que pueda parecer todo, el hombre también aclaraba que "esto no es una película, es un procedimiento. Son cosas que pasan en la vida que hay que solucionarlas".

El hombre aseguraba que había actuado así no por no aceptar la pérdida de su madre, como se habría dicho, sino porque la repentina muerte necesitaba explicación: "No es que pasara o no pasara. Es que falleció, así de repente, y falleció. Pero había que saber todo".

Posible razón principal

La periodista Lorena García, aseguraba sentir pena por el hombre y barajaba la posibilidad de que la explicación a estos hechos pudiera ser un trastorno mental del hombre.

