El paro puede acabar con la prometedora carrera profesional de una joven atleta

Nazareth Asensio es una joven atleta de 15 años con un excelente futuro deportivo. Posee numerosos títulos y medallas en Atletismo, Duatlón y Triatlon. Tiene una beca en el Centro de Alto Rendimiento de Cheste, pero su problema es que sus padres están en el paro y no pueden pagar los gastos de desplazamiento ni el material escolar y deportivo. Puede que Nazareth tenga que abandonar su sueño y quién sabe, una futura medallista olímpica.

El camino no es fácil. Vive en Cheste de lunes a viernes, pero su casa está a más de 200 kilómetros, en la localidad alicantina de Crevillente. El transporte no entra en la beca que tiene concedida por sus buenos resultados académicos y deportivos. "Mi padre está en paro y tengo también dos hermanos. No solo tengo que pensar en mí, también lo tengo que hacer en mi familia que lo está pasando mal", asegura Nazareth.

La no celebración de las olimpiadas a Madrid 2020 hacen que las ayudas también se vayan reduciendo. Nazareth busca que alguna empresa pueda patrocinarla para correr con los gastos de transporte y que pueda seguir con su carrera profesional.