Paloma Alonso, la mujer más endeudada de España por una herencia: "Me dijeron que mi alternativa era robar"

Madrid es una de las comunidades que más bonifican el impuesto de sucesiones. Depende de dónde vivamos pagaremos más o menos por heredar. El impuesto está regulado a nivel nacional con una horquilla de entre el 8,6% y el 34%. A más herencia, más se paga. Son las comunidades las que lo gestionan y las que lo bonifican.

El caso de Paloma Alonso es uno de los más escandalosos sobre el impuesto de sucesiones. Es ahora mismo la mujer más endeudada de España por una herencia. Su padre falleció en 2004 y ella heredó varias propiedades. Inicialmente pagó 40.000 euros para poder heredar un terreno. Sin embargo, al cabo de dos años Hacienda le notificó que no le admitía ese pago y la subió la cantidad a 600.000 euros, como no podía pagarlo le multaron con 300.000 euros. Actualmente debe más de dos millones de euros.

Esta mujer asegura que no le queda "ninguna solución". En este sentido asegura que está destrozada psicológicamente y que está recibiendo ayuda. "Fui a asuntos sociales para decir que no podía dar de comer a mis hijos y me dijeron que no me podían ayudar poque tenía deudas tributarias, soy víctima del sistema. Me dijeron que mi alternativa era robar", añade.

¿Dónde se paga el impuesto?

En la comunidad donde esté la residencia habitual del difunto. En algunas autonomías es según el importe y con varios condicionantes: en Aragón los jóvenes no pagan hasta tres millones y en la comunidad valenciana la bonificación es del 75%.

Un joven soltero o soltera que hereda 800.000 euros en bienes, en Galicia, Andalucía y Cantabria pagaría cero euros. En País Vasco, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Murcia algo simbólico. Algo más en Cataluña y Baleares. En el resto de las comunidades los importes se elevan mucho. Donde más se paga en Asturias y Comunidad Valenciana